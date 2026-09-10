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11-12 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

11-12 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
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11 Eylül İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 5 günlük ve saatlik İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, yağışlı mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek, pazartesi ve salı günleri ise sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmin raporu!

İstanbul'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 5 günlük ve saatlik hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükseleceği, hafta başında ise sağanak yağış ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öğrenildi. Peki, İstanbul'da hava kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi, yağış var mı? İşte MGM verileriyle İstanbul'un saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 11 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli bir hava hakim olacak. Cuma günü 19-29°C arasında, çoğunlukla az bulutlu bir hava bekleniyor; nem oranı öğleden sonra %87'ye kadar çıkabilir. Cumartesi sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselerek haftanın en sıcak günü olacak, ardından pazar günü 18-29°C ile benzer bir seyir izlenecek. Pazartesi ve salı günlerinde ise hava karakteri değişiyor: sıcaklıklar kademeli olarak düşerken (pazartesi 20-27°C, salı 17-26°C) gökyüzü sağanak yağışlı ve gök gürültülü bulutlarla kaplanacak, nem oranı da %92-93 seviyelerine kadar yükselecek. Rüzgar genel olarak kuzeydoğu yönlü ve 14-20 km/sa hızında esecek. Geçmiş yıllara (1991-2020) bakıldığında bu dönem için ortalama sıcaklıklar 17-26°C bandında seyrediyor; bu da beklenen sıcaklıkların mevsim normallerine yakın, hatta hafta başında biraz üzerinde olacağını gösteriyor.

Saatlik tahminlere göre bugün (perşembe) akşam saatlerinden itibaren sıcaklık 22°C civarında seyrederken, cuma sabahı erken saatlerde 19°C'ye kadar düşecek. Gün ilerledikçe sıcaklık hızla artacak; öğle saatlerinde (12.00-15.00) 29°C ile günün zirvesine ulaşılacak ve hissedilen sıcaklık 30°C'yi bulacak. Bu saatlerde nem oranı %53'e kadar düşerken, rüzgar hızı da belirgin şekilde artarak maksimum 39-42 km/sa'ye ulaşacak; özellikle öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde rüzgarlı bir hava hissedilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşüşe geçip nem oranı yeniden yükselecek.  

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

11 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

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