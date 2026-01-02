10 bin polis alımı ne zaman, şartları ne? Kaç kadın, kaç erkek alınacak (33. dönem)?

Emniyet teşkilatına yeni personel kazandırılması amacıyla düzenlenecek 33. dönem POMEM alımlarında, ön başvuru süreci 31 Aralık 2025'te başlayıp 20 Ocak 2026'da sona erecek. Toplamda 10 bin polis adayının kabul edileceği alımda, başvuru şartları ile birlikte kadın ve erkek adaylara ayrılacak kontenjan sayıları araştırılıyor.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖN BAŞVURU SÜRECİ

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında gerçekleştirilecek aday belirleme ön başvuruları, 31 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet bilgileriyle çevrim içi sistem üzerinden tamamlayabilecek.

Ön başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Başvuruların ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanın en fazla on katı kadar aday bir sonraki aşamalara çağrılacak.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular yalnızca Polis Akademisi Başkanlığına ait çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecini tamamlayabilmesi için e-Devlet şifresiyle giriş yapması yeterli olacak.

Sınav tarihleri, sınav ücreti, sınav merkezleri ve diğer tüm duyurular sadece resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara posta, SMS veya bireysel bildirim yapılmayacak.

33. DÖNEM POMEM KONTENJAN DAĞILIMI (KADIN – ERKEK)

33. dönem kapsamında toplam 10 bin polis adayı POMEM'lere kabul edilecek. Kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

Lisans mezunları:

6.800 erkek

1.200 kadın

Önlisans mezunları:

1.700 erkek

300 kadın

Kadın ve erkek adaylar, ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulacak.

KPSS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA ESASLARI

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki KPSS puan şartlarını sağlaması gerekiyor:

• Lisans mezunları:

2024 veya 2025 KPSS P3 puan türünden en az 60

• Önlisans mezunları:

2024 KPSS P93 puan türünden en az 65

Adaylar, puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve kontenjanın on katına kadar aday şahsen başvuru ve sınav aşamalarına davet edilecek. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları, bu sıralama kuralından muaf tutulacak.

YAŞ, BOY VE SAĞLIK ŞARTLARI

POMEM başvurusu yapacak adaylarda aranan temel fiziki ve sağlık kriterleri şu şekilde:

Yaş şartı:

1 Ocak 2026 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

Boy şartı:

Erkek adaylar: En az 167 cm

Kadın adaylar: En az 162 cm

Beden kitle endeksi:

18 – 27 aralığında olmak

Ayrıca adayların, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını eksiksiz şekilde taşıması gerekiyor.

SINAV ÜCRETİ VE TAKVİM DUYURULARI

Ön başvuru sonrası sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücreti ve ödeme bilgileri daha sonra ilan edilecek. Şehit ve vazife malulü yakını olan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Tüm sınav tarihleri, yer bilgileri ve duyurular yalnızca resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

EĞİTİM VE ATAMA SÜRECİ

Giriş sınavlarını başarıyla geçen ve POMEM eğitimini tamamlayan adaylar, eğitim sonunda polis memuru olarak atanacak. Yetkililer, adayların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.