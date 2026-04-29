1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs Cuma okul yok mu?

Milyonlarca öğrenci için haftanın son günü müjdesi geldi: 1 Mayıs Cuma okul yok mu ve ders işlenecek mi? Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının yanı sıra tüm eğitim kurumları da faaliyetlerine bir gün süreyle ara veriyor. 2026 yılında Cuma gününe rastlayan bu tatil sayesinde öğrenciler, hafta sonuyla birlikte uzun bir dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, 1 Mayıs'ta üniversiteler ve özel okullar kapalı mı olacak? Resmî tatil takvimi ve okul tatili kararına dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 2009 yılından bu yana kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda, kamu kurumları ve resmi dairelerin tamamı 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak. Tatilin hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte kamu çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler için 3 günlük bir tatil dönemi başlayacak.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB VE ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre, resmi tatillerde eğitim-öğretime ara verilmektedir. Buna bağlı olarak:

• İlkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs 2026 Cuma günü tatil edilecek.

• Üniversiteler ve bağlı fakültelerde ders yapılmayacak.

• Eğitim kurumları, 4 Mayıs Pazartesi günü normal işleyişine geri dönecek.

BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle banka şubeleri kapalı olacaktır. Cuma günü bankalar üzerinden işlem yapılamayacağı için acil işleri olanların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması öneriliyor.

• EFT İşlemleri: Yapılan EFT'ler bir sonraki mesai günü olan Pazartesi sabahı hesaba geçecektir.

• FAST Sistemi: FAST altyapısı sayesinde 7/24 limitler dahilinde para transferi yapılmaya devam edilebilecek.

• Borsa İstanbul: Borsa İstanbul (BİST) resmi tatil nedeniyle işlem görmeyecek.

1 MAYIS'TA KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Lojistik ve dağıtım sektöründe de tatil düzenlemesi uygulanacak. PTT şubeleri resmi tatil nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeyecek. Özel kargo şirketleri (Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat vb.) ise genellikle resmi tatillerde dağıtım ve alım operasyonlarına ara vermektedir. Bu nedenle, beklenen paketlerin teslimatı büyük ihtimalle 4 Mayıs Pazartesi gününe sarkacaktır.

HANGİ KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK?

1 Mayıs Cuma günü sadece okullar ve bankalar değil, tüm devlet daireleri kapalı kalacak. Valilikler, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Tapu Daireleri ve Nüfus Müdürlükleri hizmet vermeyecek. Sağlık alanında ise hastanelerin poliklinikleri kapalı olurken, Acil Servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler ise nöbetçi eczane sistemiyle faaliyetlerini sürdürecek.