Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi?
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Tarık Akan olmadan yoluna devam eden Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor oyuncuları kimler? Film ile ilgili tüm soruları haberimizde bulabilirsiniz.
HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?
Habam Sınıfı'na yeni gelen Ahmet adında çalışkan öğrenciye sınıfın yapmadığı kalmayacak. hmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?
Münir Özkul – Kel Mahmut
Adile Naşit – Hafize Ana
Kemal Sunal – İnek Şaban
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Şener Şen – Badi Ekrem
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses – Müdür
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Şuanda müze olark ziyaret edilebilir. Bakımı, temizliği düzenli olrak yapılan yapı, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatmaktadır.