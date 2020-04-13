Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları! Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu, fragmanı Hababam Sınıfı Üç Buçuk, beyazperdenin sevilen filmi Hababam Sınıfı'nın günümüz uyarlama serilerinden biridir. Başrolde Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin yönetmenliğini Ferdi Eğilmez üstlendi. Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi fragmanı haberimizde.

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin bu serisinde, Ercüment ve diğerleri Deli Bedri'nin yanı sıra karısı Bedriye ile de savaşmak zorundadır. Bedri ve Bedriye güçlerini birleştirerek Hababam Sınıfı'nı okuldan göndermeye çalışır. 2005 yapımı yerli komedi filmi Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları ve konusu...

Hababam Sıfını Üç Buçuk filmi izle...

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU

Hababam Sınıfı Çamlıca Lisesi'nde eğitime ve bir yandan da öğretmenlerini çıldırtmaya devam etmektedir. Okul Müdürü Deli Bedri'nin süpriz evliliği sonucu yeni eşi ve oğlu ile okula taşınır. Hababam Sınıfı önceleri kendilerine çok iyi davranan bu kadının aslında dişli bir düşman olduğunu kısa zamanda anlayacaktır. Hababam Sınıfı'ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, karısı Deli Bedriye ve oğlunun yardımıyla Hababam Sınıfı'nı okuldan kaçırtmaya karar verir. Hababam Sınıfı ile Deli Bedri – Bedriye ikilisi arasında komedi ve gerilim dolu olaylar gelişir.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil'in müdür Deli Bedri'yi canlandırdığı Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler:

Seda Sayan (Bedriye)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Kibariye (Müzik hocası Nuriye)

Hakan Yılmaz (Feza)

Dost Elver (Peltek)

Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca)

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Deniz Oral (Sumo)

Seçkin Piriler(alara)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Tuğçe Koçak (Dilara)