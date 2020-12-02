Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı, Türk sinemasının en eskimeyecek film serilerinden biri. Her daim izleyenleri güldüren, o güzel günlere özlemle hüzünlendiren Hababam Sınıfı filmlerinden biri de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı! En komik Hababam Sınıfı filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar yazımızda!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Türk sinemasının en unutulmaz komedi filmlerinden bir tanesi. Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal gibi Türkiye'nin unutulmaz sanatçılarını gördüğümüz Hababam Sınıfı serisi her daim seyircilerini güldürür ve hüzünlendirir. Bazı filmler vardır ne kadar izlerse izle sıkılmazsın. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi de ne kadar izlerse izlesin insanları güldüren bir filmdir. Eski filmlere özlemle izlenen bu filmin konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncu kadrosu şu şekildedir: