Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

02.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:41
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı, Türk sinemasının en eskimeyecek film serilerinden biri. Her daim izleyenleri güldüren, o güzel günlere özlemle hüzünlendiren Hababam Sınıfı filmlerinden biri de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı! En komik Hababam Sınıfı filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar yazımızda!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Türk sinemasının en unutulmaz komedi filmlerinden bir tanesi. Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal gibi Türkiye'nin unutulmaz sanatçılarını gördüğümüz Hababam Sınıfı serisi her daim seyircilerini güldürür ve hüzünlendirir. Bazı filmler vardır ne kadar izlerse izle sıkılmazsın. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi de ne kadar izlerse izlesin insanları güldüren bir filmdir. Eski filmlere özlemle izlenen bu filmin konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! İran'ın büyük indirimden başka çaresi kalmadı
Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! İran'ın büyük indirimden başka çaresi kalmadı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncu kadrosu şu şekildedir:

  • Kemal Sunal (İnek Şaban)
  • Semra Özdamar (Semra Hoca)
  • Tarık Akan (Damat Ferit)
  • Şener Şen (Badi Ekrem)
  • Münir Özkul (Mahmut Hoca)
  • Adile Naşit (Hafize Ana)
  • Halit Akçatepe (Güdük Necmi)
  • Yardımcı oyuncu olarak ise;
  • Ahmet Arıman (Hayta İsmail)
  • Feridun Şavlı (Domdom Ali)
  • Cem Gürdap (Tulum Hayri)
  • Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)
  • Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

İlgili Haberler

'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı
'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı
Rizeliler arabada '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi
Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi
- Wilma Elles'in oynadığı film için Antalya tercih edildi
- Wilma Elles'in oynadığı film için Antalya tercih edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beyonce Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 11:41:18. #1.14#
title