Hababam sınıfı filmi oyuncularndan Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça şimdi ne yapıyor?

70'li yıllar Hababam Sınıfı furyasından ve başarılı genç oyuncularından Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça şimdi ne iş yapıyor?

Türk sinemasının usta oyuncusu Tuncay Akça Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolüyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Peki, Tuncay Akçasınıfı filmi oyuncularndan Tuncay Akçakimdir? Tuncay Akçaşimdi ne yapıyor?

TUNCAY AKCA KİMDİR?

Tuncay Akça (d. 16 Aralık 1963, Kastamonu), Türk oyuncu. Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır.

2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur. En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

1974 yılında Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli kitabından uyarlanan eğlenceli film serisi Türk sinemasının baş yapıtları arasında yerini alıyor. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Tuncay Akça Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolüyle hafızalara kazındı.

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça yaş olarak şu anda 57 yaşındadır. Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı bir öğrenciyi canlandıran Tuncay Akça, Yol filminde Yusuf rolünü üstlendi. Usta oyuncu 1995-2002 yılları arasında ise bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde manav rolünü oynadı. 2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

TUNCAY AKÇA FİLMLERİ

Babamın Ceketi (2018)

Öğrenci İşleri - Burhan Hoca (2015)

Avanak Dedektör - (2015)

Gesi Bağları - (2010)

Muhtarın Oğlu Şaban - Şaban (2008)

Kayıp Prenses - Hamdi (2008)

Elif - Mahmut (2008)

Şeker Kız Sena - Balıkçı Rıza (2007)

Kan Damlaları - (2007)

Dudaktan Kalbe - (2007)

Yalancı Yarim - Pilavcı (2006)

Tarık Ve Diğerleri - (2006)

Babba - Mafya (2006)

Arka Sokaklar - (2. Sezon ) (2007)

Aloya - Kahveci (2006)

Tatlı Bela - (2005)

Profesyonel Çaylaklar - (2005)

Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım - Muhtar (2005)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Bacaksız Amca (2005)

Hababam Sınıfı Askerde - Bacaksız Amca (2004)

Falımda Bir Kız Var - Aşçı (2004)

Cennet Mahallesi - Konuk Oyuncu (2004)

Bitirimler - (2004)

Parmak İzi - Ercüment (2003)

Kasabanın İncisi - Hasbi Şoför (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba - Bacaksız Amca (2003)

Gazoz Spor - (2003)

Elveda - (2003)

Ah İpliler Vah İpsizler - (2003)

Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı - (2002)

Kül Kedisi - (2002)

Kimse Beni Sevmiyor - (2001)

Derman Bey - Ayvaz (2001)

Tersine Dünya - (2000)

Kumar - (2000)

Hayat Bazen Tatlıdır - (2000)

Şampiyon - (1999)

Fanatik - (1999)

Duruşma - Mübaşir (1999)

Yeşil Elma - Kendisi (1998)

Ayrı Dünyalar - Manav (1998)

Eyvah Babam - (1998)

Şakir Tamkeriz - (1997)

Şaban İle Şirin - (1997)

Yanlış Masal - (1997)

Yaban Otları - (1997)

Hemşo Hasan - (1997)

Hasret Yolu - (1997)

Düşman Oluruz - Köyün Delisi (1997)

Bizim Mesele - (1997)

Özlem, Düne... Bugüne... Yarına - (1995)

Çiçek Taksi - (1995)

Çatı - (1995)

Tek Ayaklı Kuşlar - Şemsettin (1995)

Gölge Çiçeği - Tombul (1995)

Ölümüne Sevda - (1994)

Ölüm Ve Giz - Tuncay (1994)

Talihsiz Bilo - Hıdır (1994)

Kerizler İstanbul'da - (1994)

Yazlıkçılar - Haydar (1993)

Seyyar Kamil - (1992)

Pötürgeli Hasan - (1992)

Aşık Oldum - (1992)

Varyemez - Cengiz (1991)

Gizli Yüz - Can Yoldaşı (1990)

Duygu Çemberi - Bahriyeli Yusuf (1990)

Çingene - (1989)

Zehir Hafiye - Kapıcı (1989)

Bizimkiler - (1989)

Ada - İsmail (1988)

Yılmaz Güney: His Life, His Films - Kendisi (1987)

Yer Demir Gök Bakır - Memidik (1987)

Seyyar Kamil - (1987)

Selamsız Bandosu - Kasabalı (1987)

Japon İşi - Mahalleli (1987)

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - Otopark Kahyası (1987)

Milyarder - Celal (1986)

Asiye Nasıl Kurtulur - Çirak - Araci (1986)

Adem İle Havva - (1986)

Çıplak Vatandaş - Beşiktaş Taraftarı (1985)

Tapılacak Kadın - Garip (1985)

Mavi Mavi - Takoz (1985)

Aşık Oldum - Taner (1985)

O'na Çirkin Kral Derlerdi - (1984)

Bir Yudum Sevgi - Cemal'in Kardeşi (1984)

Şaşkın Ördek - Mükremin (1983)

Şalvar Davası - Osman (1983)

Güneşin Tutulduğu Gün - Zafer (1983)

Yol - (1981)

Bebek - Apo (1979)

Gülen Gözler - Çırak Tuncay (1977)

Hababam Sınıfı Uyanıyor - Bacaksız (1976)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Bacaksız (1975)

Bizim Aile/ Merhaba (1975)