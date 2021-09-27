Güzergahtan çıktı, 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, seyir halindeyken belediye otobüsü içerisinde bulunan 38 günlük bebek pusetten düştü. Bebek, otobüs şoförü tarafından güzergah dışındaki hastaneye yetiştirildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında 971 kodlu Narbel - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi güzergahında seyreden ESHOT otobüsünde meydana geldi. Otobüse yolcu olarak annesiyle binen 38 günlük bir bebek, seyir halindeyken içinde bulunduğu pusetten yere düştü. Yolcuların uyarısı ile durumu fak eden otobüs şoförü Haldun Karademir (38), otobüsü durdurarak bebeği kontrol etti. O esnada şoför Karademir, güzergahını değiştirerek bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Beyin cerrahi servisinde gözlem altına alınan 38 günlük bebek burada tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Haldun Karademir, bebeği acil servise yetiştirdikten sonra, yolcularla beraber güzergahındaki seferine devam etti.

O anları anlattı

Öte yandan güzergahını değiştirerek düşen bebeği hastaneye yetiştiren sürücü Haldun Karademir, o anları anlattı. Karademir, "Olay dün öğle saatlerinde Narlıdere Narbel Mahallesi'nde oldu. İki tane kadın bebek arabasıyla beraber otobüsün orta kapısından bindi. İki durak sonra bebek arabası sanırım yerleştirilmesi gereken yere tam yerleşmedi. Sonraki durağa geldiğimizde yolcular panikle bebeğin arabasından düştüğünü söyledi. Bu esnada aracı durdurarak diğer yolcularla beraber oraya gittik. Daha sonra da yolcularla beraber hastaneye gitmemiz gerektiğine karar verdik. Daha sonra da güzergahımızın dışında bulunan hastaneye en kısa sürede bebeği yetiştirdik. Annesi ve yanındaki bir hanımefendi daha vardı bebeğin. Doğal olarak çok korkmuşlardı. Çünkü çok küçük bir bebekti, 38 günlükmüş. Yolcular da anneyi sakinleştirdi. Yolcularla beraber hastaneye gittik, onlar da aynı görüşteydi. Olayı duyan yakınlarım ve kurumum tarafından sürekli tebrik mesajları alıyorum. Başka illerde benzer olayları televizyonlardan görüyorduk. İzmir'de de böyle bir duyarlılık olayının duyulması mutlu eder bizi" açıklamasında bulundu. - İZMİR