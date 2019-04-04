Güzellik ve Kişisel Bakımın En İyileri Ödüllendirildi!

Watsons tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nin beşincisi 21 Mart Perşembe günü Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. İş ve cemiyet hayatından bir çok ünlü ismin katıldığı özel gecede kazanan ürünler ödüllerini aldı.

Watsons müşterileri, Watsons Card üyeleri, basın mensupları ve blogger'lar tarafından odul.watsons.com.tr üzerinden gerçekleştirilen oylama ile 24 farklı kategoride 116 ürün değerlendirildi. 1.5 aylık oylama sürecinde 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı. 21 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen ödül gecesinde en çok oyu olan ürünler ödüllerine kavuştu.

Gecenin açılışını özel bir dans performansı ile yapan Enis Arıkan, ödül törenini Burcu Esmersoy ile birlikte sunarak misafirlere keyifli anlar yaşattı.

İş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreni sonrasında Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, "Watsons olarak bu yıl Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nin beşincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sizden aldığımız güç ve motivasyon ile her yıl daha iyisini yapmak için var gücümüzle, büyük bir istekle çalışıyoruz. Oylamaya katılan tüm Watsons müşterilerimize, blogger'lara ve basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Sertab Erener Serebral Palsili çocuklar için sahne aldı

Sertab Erener, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin Serebral Palsili çocuklar için başlattığı sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için minik hayranlarıyla birlikte "Elele" şarkısını söyledi. Projenin bir parçası olarak Ceyda Düvenci'nin hazırladığı ve geliri "Bir Can Bin Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği" ne bağışlanan Melimek Ajandaları özel gecede davetlilere hediye edildi.

Evren Penez'in şarkıları eşliğinde renkli defile..

Türkçe rap müziğinin önemli isimlerinden Evren Penez, canlı renklerle yapılmış özel bir makyaj defilesi ile beraber sahne aldı. Makyaj tasarımcıları tarafından hazırlanan makyajlar etkinlikte dinamik, dikkat çekici ve renkli bir görüntü yaratırken Evren Penez, şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu sahnesinde Sertab'ı ağırladı

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu performansıyla geceye damgasını vururken, sürpriz bir ismi de sahnesine konuk etti. Kenan Doğulu son dönemde Sertab'ın Müzikali ile büyük beğeni toplayan Sertab Erener ile ilk defa birlikte sahne alarak bir düet gerçekleştirdi. Sanat dünyasında 25 yılı geride bırakan iki ünlü isim, sergiledikleri performansla uzun süre ayakta alkışlanarak konukların beğenisini topladı.

Kaynak: Bültenler