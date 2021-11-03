Güzelliği herkesin dilindeydi! Yüzündeki küçük sivilceyle başladı, artık aynaya bile bakamıyor

Galler'de ikamet eden üniversite öğrencisi Kirsten Cowell isimli kızın başına gelenler, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. Cowell, yaşıtları gibi üniversiteye devam ettiğini ve güzelliği nedeniyle arkadaşları arasında çok popüler bir yerde olduğunu ifade etti. Ancak Cowell'in hayatı, et yiyen ülser nedeniyle kabusa döndü. Ülser kısa sürede genç kızın yüzünü kapladı.

ÇOK SEVDİĞİ KURSU BIRAKTI

Başına gelenler hakkında konuşan Kirsten Cowell, "Ülserden sonra artık aynaya bile bakamaz hale geldim. Ülser her gün yayılıyor, yüzümü görmek istemiyorum. Çok severek gittiğim kursu da bırakmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

SİVİLCE ŞEKLİNDE ÇIKMAYA BAŞLADI

19 yaşındaki genç kız, önce yüzünde bir sivilce belirlediğini anlatarak, "Yüzümde sivilce çıktığını fark ettim, önce bunu önemsemedim. Daha sonra rastgele şekilde artmaya başladı ve giderek büyüdü. Annem bunları kurşun deliklerine benzetiyordu" dedi.

"ACI VE UTANÇ İÇİNDE YAŞIYORUM"

Hayatının ülser nedeniyle kabusa döndüğünü belirten Cowell, "Başıma gelen olaydan sonra tüm sosyal ilişkilerim bozuldu. Erkek arkadaşımla 2.5 yıllık ilişkimi bitirmek zorunda kaldım. Bu duruma 3 ay içerisinde geldim. Tek başıma bir şey yapamaz haldeyim, annemin evine döndüm" diye konuştu.

"BEN ÇOK GÜZELMİŞİM"

Daha önce kendisini çirkin bulduğu dönemler olduğunu ifade eden genç kız, şöyle konuştu:

"Kendimi önceleri çirkin bulduğum zamanlar oluyordu. Fakat başıma gelenlerden sonra Bir daha kendime asla "çirkin" dememem gerektiğini öğrendim. Önceki halim çok güzeldi, umarım yeniden o halime kavuşurum"

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