'Güzelleşmek uğruna cildinizden olmayın'
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'Güzelleşmek uğruna cildinizden olmayın'

DERMATOLOG Uzm. Dr. Ceylan Emir, özellikle pazar yerlerinde satılan ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan kozmetik ürünlerin cilde zarar verdiğini ifade ederek, bu ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

'Güzelleşmek uğruna cildinizden olmayın'
21.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:13

DERMATOLOG Uzm. Dr. Ceylan Emir, özellikle pazar yerlerinde satılan ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan kozmetik ürünlerin cilde zarar verdiğini ifade ederek, bu ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

İzmir'de, özel bir hastanede görev yapan Dermatolog Uzm. Dr. Ceylan Emir, özellikle semt pazarlarında satılan ruj, allık, pudra, far gibi kozmetik ürünlerin markalı kozmetik ürünlere göre daha ucuz olması nedeniyle çok fazla satıldığını dile getirerek, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan bu ürünlerin, kişilerin yüzlerinde alerjik reaksiyonlara neden olacağını söyledi. Emir, "Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmamış kozmetik ürünleri önermiyoruz. Bir takım yan etkileri olabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, ciltte lekelenmelere sebep olabilir. Güzelleşmek uğruna tam tersi ciltte hasar gibi uzun vadede kabul edemeyeceğimiz sonuçlar doğurabilir. O yüzden eczane ürünü, bakanlık onaylı kozmetik ürünleri kullanılmalı" dedi.

'DERİ KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR'Uzm. Dr. Ceylan Emir, içeriği bilinmeyen kozmetik ürünlerin deri kanseri riskini artırdığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Kişi, içeriğini bilmediği, okuyamadığı hiçbir ürünü kullanılmamalıdır. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu alerjik reaksiyon diye adlandırdığımız şey; kaşıntı, kızarıklıklar içi su toplayan kabarcıklar, kabuklanma, pullanma gibi egzama benzeri durumlardır. Bu ürünlerin uzun vadede kullanımı ise ciltte kalıcı lekelere sebep olabilir. Deri kanseri riskini arttırır."Kullandığı kozmetik ürünlerin cildinde kaşıntı yaptığını söyleyen Başak Atilla, "Aldığımız kozmetik ürünler cildimde tahrişe yol açtı. Kızarıklık oldu. Kaşınmaya başladım. Suyla yıkayıp, buz koydum. O günden sonra Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler kullanmaya başladım. Ben bu hatayı yaptım başka biri yapmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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