Güzelbahçe'de go-kart pistine 300 itiraz geldi

13.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:55

İZMİR'de bir kulüp tarafından Güzelbahçe Yelki'de, go-kart pisti yapılmak için tarım arazisinin imar planının, 'açık spor alanları' olarak değiştirilmesinin ardından, ilçede kulüp yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları karşı karşıya geldi. Askı süresi sona eren planlara, bölgede yaşayanlar başta olmak üzere, bazı meslek odası ile sivil toplum örgütlerinden yüzlerce itiraz geldi. Kulüp Başkanı Mehmet Yaman, "Biz bu projenin doğru bir çalışma olduğunu düşünüyoruz ve yapacağız. Burada asıl mağdur olan biziz" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'nde, tarım alanları üzerine kurulması planlanan go-kart pisti, tartışmaları da beraberinde getirdi. İnşaat çalışmalarına geçen yıl başlanan, ancak Güzelbahçe Belediyesi'nin tarım bölgesi üzerinde olduğu gerekçesiyle mühürlediği alan için kulüp tarafından yeni imar planı yapılması yönünde talep geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan yeni planlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. Planlara başta bölgede yaşayan vatandaşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve bazı bazı meslek odalarından 300'e yakın itiraz geldi. İtiraz edilen konular arasında alanın dikili tarım arazileri ile çevrili bulunduğu, yapılmak istenen tesisin tarımsal bütünlüğü bozduğu, yine itiraz konusu koruma amaçlı imar planları ile getirilen 'açık spor alanları' kullanım kararının üst ölçek planlar ile uygun olmadığı gibi nedenler yer aldı. İmar planına karşı ayrıca İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemiyle de dava açıldı.

Kaynak: DHA

Kulüp Başkanı Mehmet Yaman, Türkiye'de bu pistten 4 tane bulunduğunu, hiçbirinin dünya standardında olmadığını, dünya standartlarında bir pisti Türkiye'ye kazandırmak istediklerini söyledi. Yaman, "Biz böyle bir tesisi ülkemize kazandırmak adına yola çıktık. Ayrıca sporcularımız doğru yerlerde eğitim yaparak dünya starları ile yarışabilsinler, rekabet edebilsinler diye böyle bir yer bulduk. Burası, 1996 yılından beri zaten sürücü kursları eğitim pisti. Elimizde belgeler var, Valilik onayları var. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı belgeler var. Zemini 15 santimetre mıcır kaplı" dedi.'AVRUPA ŞAMPİYONASI YAPILABİLECEK TEK YER'Yeri kiraladıktan sonra Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin yanına gittiklerini anlatan Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Mustafa İnce bize, 'Olur oğlum, çok güzel olur hatta ama orası SİT alanı. Biz oraya karışamıyoruz' dedi. Bizi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Oraya gittik. Burada da bize, Bölge Koruma Kurulu Komisyon kararı almamız gerektiği söylendi. Biz gerekli başvuruları yaptık. Başvuruların ardından 7 ay boyunca bu işle ilgilendik ve komisyondan bir şartla onay aldık. Komisyon bize bölgenin imar planında tarım alanı diye geçtiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'Tarım dışı kullanılabilir' diye yazı almanız gerektiğini söyledi. Gittik, etütler yapıldı. Günlerce incelemeler sürdü. Ekipler burada tarım yapılamayacağını belirtti. Zaten tarım da yapılmıyordu. Etüt raporunda bize olur verildi. Biz de çalışmalara başladık. Bu spor dünyada 800 milyon izleyicisi olan, Türkiye'de Avrupa Şampiyonası yapılabilecek tek yer. Biz çalışmaların yüzde doksanını bitirdikten sonra bir anda Belediye Başkanı, 'Ben bunu yaptırmam' demeye başladı. Encümen kararı olmadan usulsüz şekilde mühür vurdu. Plan olmadığı halde, burada planlı alanlar yönetmeliğini uyguladı. Biz usulsüz mühür yapıldığı gerekçesiyle dava açtık. Ama mahkemeye orada planlı alan varmış gibi dosya verdiler. Bu nedenle davamız reddedildi."'ASIL MAĞDUR BİZİZ'Daha sonra plan yaptırma kararı aldıklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduklarını, bakanlığın da bölge için Koruma Amaçlı İmar Planı'na izin verdiğini açıklayan Yaman, "Plan yapıldı ve onaylandı. Askıya çıktı. Biz bu projenin doğru bir çalışma olduğunu düşünüyoruz ve yapacağız. Burada asıl mağdur olan da biziz. Pistin ülkemize faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Toplam 52 bin metrekare alana kurulması planlanan pist, bin metre uzunlukta ve 8 metre genişliğinde yapılacak. Pistte 8'i sağ, 6'sı sol olmak üzere toplam 14 viraj bulunacak. 10 bin metrekarelik padok alanı, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri bulunan 12 pit garajı, tribünler, tartı alanı, kapalı park alanı, direktör kulesinin yanı sıra tenis kortları, bir yüzme havuzu, kamp alanları olacak. Çocuklara hayatta kalma eğitimleri verilecek.