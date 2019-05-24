Güzel Şarkıcı Rita Ora'nın 24 Milyon TL Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu!

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, kendisine ait olan 24 milyon TL'lik mücevherlerinin bulunduğu çanta kuryesi tarafında uçakta unutulunca büyük şok yaşadı.

MÜCEVHER DOLU ÇANTAYI UÇAKTA UNUTTU

Rita Ora'nın Cannes Film Festivalinde giymesi için özel bir kurye ile kendisine Londra'dan 24 milyon TL değerinde olan mücevherler gönderildi. Rita Ora'nın kuryesi mücevherlerin içerinde bulunduğu çantayı uçakta unutunca olanlar oldu. Kurye, Fransa'nın Nice şehrinde uçaktan indikten sonra içinde mücevherlerin bulunduğu çantayı unuttuğunu fark edince hemen uçağa yetişmek için havalimanına koştu ama uçak çoktan geri dönmüştü. Kurye hemen Fransız ve İngiliz polisiyle iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdi. Çantayı bulan polisler mücevherleri kuryeye teslim etti.