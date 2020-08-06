Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Eşi İsmail Demirci ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan güzel oyuncu Hande Soral, imaj değiştirdi. Soral, saçlarına Afrika örgüsü yaptırıp Instagram'dan paylaşınca fotoğraflara beğeni yağdı.

Tatilde tekne keyfi yapan ünlü oyuncu Hande Soral, her anını sosyal medyadan paylaşmadan edemiyor. Soral'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarda ise tarzını değiştirdiği görüldü. Saçlarına Afrika örgüsü diye tabir edilen tarzı yaptıran Soral, yeni imajıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

PAYLAŞIMLARA YORUM YAĞDI

Soral, paylaşımının altına "Her güne böyle uyanmak mı?" notunu düştü.Güzel oyuncunun pozlarına yorum yağdı.

ARKADAŞLARIYLA TEKNE TURUNDA

Ünlü oyuncu, arkadaşları ve eşiyle çıktığı tekne turunda da fotoğraf paylaştı. Gönderisinin altına ise "Çete" yazması dikkat çekti.