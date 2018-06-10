Güzel Oyuncu Başak Parlak Yeni Yaşını Sevgilisiyle Paris'te Kutladı

Güzel oyuncu Başak Parlak, başrolünde oynadığı "Şevkat Yerimdar" dizisinin sona ermesinin ardından sevgilisi Sezgin Yılmaz'la birlikte dünya turuna çıktı. Paris'te yeni yaşını kutlayan oyucunun afişlere benzeyen fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

AŞIKLAR ŞEHRİNE YAKIŞAN KUTLAMA

Önce Dubai'ye, ardından Prag'a giden sevgililerin üçüncü durağı ise "âşıklar şehri" Paris oldu. Sezgin Yılmaz, yeni yaşını Paris seyahati sırasında kutladı. Başak Parlak da Louvre Müzesi'nin yanında çektirdikleri romantik kareyi sosyal medya hesaplarında "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaştı.

LA LA LAND FİLMİNİN AFİŞİNE BENZETİLDİ

Türkiye'de "Âşıklar Şehri" adıyla vizyona giren "La La Land" filminin afişini anımsatan o kareye binlerce beğeni yağdı. Ryan Gosling ve Emma Stone'un başrol oynadığı "La La Land", 2016 yılında vizyona girmişti.