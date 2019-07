Güzel model Kendall Jenner, bikinili videosuyla sosyal medya akımına dahil oldu!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya akımına bikini videosuyla dahil oldu. Güzel model videosuyla takipçilerinin nefesini kesti.

"NEFESİMİ TUTARAK İZLEDİM"

Jenner'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Jenner'ın takipçisi videoya, "Şu ana kadar gördüğüm en iyi akım videosu olmuş." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Videoyu nefesimi tutarak izledim." yorumunu yaptı. Jenner'ın videosu kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Babası Bruce Jenner sonrasında cisiyet değiştirerek Caitlyn Jenner adını almıştır. Kendal Jenner'ın Kylie Jenner adında bir kız kardeşi vardır. Annesi ve babası tarafından toplamda 8 üvey kardeşi vardır.

2014 yılında Sierra Canyon Okulu'ndan mezun oldu. Kendall Jenner 13 yaşından itibaren modellik yapmaya başladı. Wilhelmina Models modellik ajansı ile kariyerine adım atan Jenner, OK!, Teen, Vogue, Seventeen dergileri için kamera karşısına geçti. 2011 yılında Seventeen dergisi tarafından kız kardeşi Kylie ile birlikte 'Stil Elçileri' seçildi. 2011 yılında 'Bayan Vogue', 2012 yılında ise 'Teen Vogue' dergisinde kapak oldu. Üvey ablası ile birlikte 'Keeping Up with the Kardashians' adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini tüm dünyaya duyurmuştur.

Kendall Jenner, kız kardeşi Kylie ile 'Kendall Kylie' markası yaratarak bir giyim markası zinciri oluşturdular. 'Pacsun' isminde bir giyim firması kuran ikili kısa sürede modaya yön vermeye başladılar. Jenner, 2015 yılında Harper's Bazaar, GQ ve Marie Claire dergilerinin de kapağında yer alan ünlü güzel Calvin Klein markasının yeni yüzü oldu. 2015 yılının Haziran ayında Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Kendall Jenner yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Jenner çeşitli dizilerde oyunculuk da yapmıştır.