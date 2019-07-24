Güzel model Elsa Hosk, iç çamaşırsız poz verdi
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Victoria Secret meleği Elsa Hosk, üzerinde sadece hırka giyerek poz verdi. Modelin iç çamaşırsız fotoğrafı kısa sürede 159 bin beğeni aldı.
Geçtiğimiz ay İstanbul'a gelen İsveçli Victoria Secret meleği Elsa Hosk sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel model son olarak iç çamaşırı giymeden verdiği pozları paylaştı.
İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ VERDİ
Sosyal medya hesabı Instagram'da 5 buçuk milyon takipçisi bulunan güzel model, iç çamaşırı giymeden sadece beyaz bir hırka giydi. Altına da mini etek giymeyi tercih eden model, bu kombiniyle birkaç fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
CESUR POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Model Elsa Hosk, daha önce de verdiği cesur pozlarla adından söz ettirerek binlerce beğeni almıştı. İşte güzel modelin Instagram'a damga vuran bazı pozları...
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