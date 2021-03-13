Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
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Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

13.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:18
Güvenpark'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara'da, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara'da, terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırının gerçekleştiği noktaya, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile karanfiller bırakan yakınları, terörü lanetledi.

Aileler adına açıklama yapan Faruk Dinç, 36 kişinin "bir zamanlar şımartılmış olan lanet olası teröre kurban verildiğini" ifade etti.

Olayın sonrasında hemen müdahale edilip tedbirlerin alındığını hatırlatan Dinç, saldırının izlerinin kısa sürede temizlendiğini belirterek, "Bizim içimizdeki kırıklar da acımız da kaldı. Onu kimse temizlemek, bizim acımızı dindirmek için uğraşmadı." diye konuştu.

Etkinliğe katılmak üzere sabah evden gelirken, beraberindeki fotoğrafları siyah bir poşete koymak zorunda kaldığını ifade eden Dinç, olayın gerçekleştiği gün de hayatını kaybedenlerin cenazelerinin adli tıpta kendilerine siyah poşetlerde teslim edildiğini söyledi.

Yakınlarını kaybeden insanların bir aile olduğunu belirten Dinç, Türkiye genelinde meydana gelen terör saldırılarını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin ve ailelerinin yaşamlarını haberleştirmelerini de isteyen Dinç, "Terör bizim yıllardır sorunumuz, bunu el birliği ile aşabiliriz." dedi.

Şehrin merkezinde gerçekleşen terör saldırısını kınayan Cengiz Özdiker ise benzer bir olayın yaşanmamasını ve terörün sona ermesini diledi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi.

Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da saat 18.45'te otobüs duraklarına yakın mesafede gerçekleşen saldırıda 4'ü çocuk 36 kişi hayatını kaybetti, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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