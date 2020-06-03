Güvenlik görevlisi uyardığı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
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Güvenlik görevlisi uyardığı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Dudullu OSB'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

03.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:28

Dudullu OSB'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 12 Mayıs Salı günü saat 01.45 sıralarında, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir deponun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı gece önceki saatlerde depo önüne araçla gelip bekleyen iki kişi, deponun güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi Murat Kaya ve diğer görevliler tarafından uyarıldı. Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi ve daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille oradan uzaklaştı. Kaya'nın mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki Kaya'yı ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özel güvenlik görevlisi Murat Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Murat Kaya'nın öldürülmesi olayıyla ilgili çalışmaları neticesinde şüpheliler Kartal'da bir adreste suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Polisin gözaltına aldığı iki kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Katil zanlılarından Taha B. (26)'nın Uyuşturucu, Kasten yaralama, Hırsızlık, Tehdit; Denizcan A. (26)'nın ise Uyuşturucu, Mukavemet gibi suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki katil zanlısı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin plakası olmayan beyaz renkli lüks bir araçla olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisi Murat Kaya'ya ateş edip kaçtıkları, Kaya'nın da can havliyle kendini kurtarmak için kulübenin arkasına doğru gittiği görüldü. Görüntülerin devamında ise, yaralı haldeki Kaya'nın sedyeyle olay yerine gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü izlendi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Güvenlik görevlisi uyardığı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İHA

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