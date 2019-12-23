'Güven tazelemek' isteyen Suudi Arabistan'ın sosyal medya fenomenli tanıtımı eleştirildi

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:20

Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası yatırımcıların 'kırılan güvenini' tazelemeye çalışan Suudi Arabistan yönetimi çareyi sosyal medya fenomenlerinde buldu.



Hükümet, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından hayata geçirilen Vizyon 2030 projesi kapsamında, ülkenin dışa açılan yeni imajını dünyaya tanıtmak amacıyla aralarında Şeyma Subaşı'nın da olduğu sosyal medya fenomenleri ile dünyaca ünlü mankenleri Suudi Arabistan'a davet etti. Euronews.com'da Görüntüle