Gürsu Belediyesi'nden doğada meclis toplantısı
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Gürsu Belediyesi'nden doğada meclis toplantısı

Gürsu Belediyesi'nden doğada meclis toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gürsu Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında meclis toplantısını açık havada gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında meclis toplantısını açık havada gerçekleştirdi.

Covid 19'dan korunma tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tüm dünyanın düzenini değiştiren, ülke olarak bizlerin de günlük normallerimizi altüst eden pandemi sürecinde aldığımız tedbirlerle, hepimizin sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Yaz havasını hissetmeye başladığımız bugünlerde de meclis toplantımızı Butik Otel'imizin bahçesinde yaparak, olası riskleri en aza düşürmek istedik. Yaz süresince de, daha güvenli olması için toplantılarımızı açık havada yapmaya devam edeceğiz. Mis gibi havada, doğanın huzuruyla yaptığımız toplantımız meclis üyelerimizi dememnun etti. Hepimizin sağlıkla bu süreci tamamlamamızı diliyorum. İnşallah ülke olarak da tüm dünyada da en kısa zamanda bu zorlu süreçten kurtuluruz" dedi.

Gürsu Belediyesi Butik Otel'in kır düğünlerinin yapıldığı bahçesinde gerçekleştirilen meclis toplantısı, covid 19'dan korunma tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. - BURSA

Gürsu Belediyesi'nden doğada meclis toplantısı
Gürsu Belediyesi'nden doğada meclis toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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