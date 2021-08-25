Gürsu Belediyesi, "Genç Dostu Şehirler Sergisi"nde
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Gürsu Belediyesi, "Genç Dostu Şehirler Sergisi"nde

Gürsu Belediyesi, 'Genç Dostu Şehirler Sergisi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gürsu Belediyesi, gençlere yönelik yaptığı çalışmaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Gürsu Belediyesi, gençlere yönelik yaptığı çalışmaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde, İnovatif Proje Üretim Merkezi, Kollektif Kariyer Merkezi, Eurodesk Temas Noktası ve Üreten Çocuklar Proje'siyle yer alan Gürsu Belediyesi, gençlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaştı.

"Geleceğimiz olan gençlerimiz için üretmeye ve çalışmaya durmadan devam edeceğiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Faal, üretken, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi faydalı kullanabilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmek hedefiyle, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik önemli projeleri hayata geçirdik. Bu önemli programda yer alarak, gençlerimiz için, bilim ve teknolojiden, kültür ve spora her alanda hayata geçirilmiş önemli hizmetleri görme ve farklı üretken fikirleri dinleyerek feyzalma olanağı bulduk" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce, program kapsamında kurulan stantta, Gürsu Belediyesi İnovatif Proje Üretim Merkezi, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası ve Gürsu Belediyesi Ertev Vakfı iş birliğinde yapılan "Üreten Çocuklar Proje"si tanıtıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve eşi Sümeyye Işık, Gürsu Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Gürsu Ar-Ge Müdürü Hüseyin Özmen, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi Yetkilisi Murat Doğan, Gürsu Eurodesk Temas Noktası İrtibat Yetkilisi Bilal Demir ile Gürsu Eurodesk gönüllü gençleri, iş birliği yapılan Ertev Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Çetin ve Ithinka İnovasyon Genel Müdürü Ertuğrul Bektaş'ın katıldığı program kapsamında, Gürsu Belediyesi'nce gençler için yapılacak çalışmaları geliştirmek amacıyla istişarelerde bulunuldu. - BURSA

Gürsu Belediyesi, 'Genç Dostu Şehirler Sergisi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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