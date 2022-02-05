Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk kareler geldi - Haberler Magazin
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Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk kareler geldi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile kendisinden 25 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk kareler de geldi.

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin törenlerinden ilk kareler de yayınlandı. Magazinkolik'in ulaştığı fotoğraflarda çiftin pasta kestiği anlar yer alıyor. Selfie yapan çiftin, mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk kareler geldi

Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. 57 yaşındaki siyasetçi, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk kareler geldi

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk kareler geldi

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Çırağan Sarayı, Gürsel Tekin, Evlilik, Magazin, Güncel, Haber

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