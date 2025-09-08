Gürsel Tekin milletvekili mi, milletvekili değil mi?

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif görevler üstlenen Tekin, İstanbul siyasetinin en bilinen figürlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Vatandaşların merak ettiği sorulardan biri ise şu: Gürsel Tekin hâlâ milletvekili mi?

MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ

Gürsel Tekin, 2011 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Daha sonra 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde yeniden seçildi. 2018 seçimlerinde de milletvekili olarak görev aldı. Böylece Tekin, dört dönem üst üste İstanbul milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Parlamentodaki çalışmaları ve parti içindeki aktif rolleri sayesinde, hem CHP örgütü içinde hem de kamuoyunda bilinirliğini artırdı.

Ancak 2023 yılında yapılan genel seçimlerde aday olmadı. Bu nedenle milletvekilliği görevi sona erdi. Yani güncel durumda Gürsel Tekin artık milletvekili değil.

CHP'DE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Tekin'in siyasi kariyeri yalnızca milletvekilliğiyle sınırlı değil. 2007-2010 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Bu süreçte örgütlenme gücünü artırdı ve özellikle İstanbul'da partinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Ardından Parti Meclisi üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve CHP Genel Sekreterliği gibi üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle 2014-2016 yılları arasında Genel Sekreterlik görevi, onun parti içindeki etkisini daha da artırdı.

İSTANBUL SİYASETİNİN KİLİT İSMİ

Gürsel Tekin, siyasette uzun yıllarını İstanbul'da geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Kadıköy Belediye Meclisi üyeliği gibi görevler sayesinde yerel yönetimlerde deneyim kazandı. Bu birikimi, ilerleyen yıllarda milletvekilliği döneminde de etkili oldu. Parti içindeki farklı gruplarla kurduğu ilişkiler, onu "dengeleyici" bir figür haline getirdi.

2024'TE YAŞANAN İSTİFA ÇIKIŞI

2024 yılının Şubat ayında Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Ancak bu istifa resmi süreçlere yansımadı. Yani kağıt üzerinde partiden ayrılmamış olsa da, siyaseten bir mesafe koyduğu anlaşıldı. Bu açıklama, parti tabanında farklı tepkiler yarattı. Bazıları Tekin'in partiden kopmasını doğal görürken, bazıları ise onun CHP için vazgeçilmez olduğunu savundu.

2025'TE KAYYUM OLARAK ATANMASI

2025 yılı ise Gürsel Tekin için yeni bir dönüm noktası oldu. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Bu gelişme, hem partide hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tekin, yaptığı açıklamalarda partisinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Ancak bu atama, parti yönetimi tarafından sert tepkiyle karşılandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak göreve başlamasını parti disipliniyle bağdaştırmadı ve ihraç sürecini başlattı. Kısa süre içinde alınan kararla Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Böylece partide uzun yıllar görev yapan deneyimli siyasetçi, köklü bir kopuş yaşadı.

SİYASİ HAYATININ BAŞLANGICI

Gürsel Tekin'in siyasete ilk adımı 1980'li yıllarda SODEP ile oldu. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) saflarında aktif görevler aldı. SHP'nin CHP ile birleşmesiyle birlikte CHP'de siyaset yapmaya devam etti. Özellikle gençlik yıllarında belediye meclis üyelikleriyle başlayan yolculuğu, zamanla Türkiye siyasetinin merkezine doğru ilerledi.

KİŞİSEL HAYATI VE EĞİTİMİ

17 Haziran 1964'te Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelen Gürsel Tekin, lise eğitimini Kars Alpaslan Lisesi'nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen eğitimini tamamlayamadı. Siyasi mücadeleye erken yaşta adım attığı için gençlik yıllarından itibaren parti çalışmalarıyla tanındı. Evli ve çocuk sahibi olan Tekin, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

GÜRSEL TEKİN'İN GELECEĞİ

Bugün itibarıyla Gürsel Tekin'in milletvekilliği sona ermiş durumda. Partiden ihracı ise yeni bir siyasi yolculuğun işaret fişeği olabilir. Kulislerde, Tekin'in yeni bir siyasi oluşum içinde yer alabileceği ya da bağımsız bir siyasi çizgi geliştirebileceği konuşuluyor. Ayrıca İstanbul siyasetinde güçlü bir tabanı olması, onu muhtemel adaylıklar için önemli bir figür haline getiriyor.

GÜRSEL TEKİN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Gürsel Tekin artık milletvekili değil, ancak Türk siyasetinin merkezindeki etkisi devam ediyor.