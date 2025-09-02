Gürsel Tekin CHP'den istifa etti mi?

2023'te yapılan CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada karar belli oldu. Mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Karar, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verildi. Peki, Gürsel Tekin'in CHP'den istifa etmiş miydi?

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle 13.02.2024 tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.