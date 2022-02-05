Gürpınar'da gençlik buluşmaları devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı mahallelerin gençleriyle bir araya gelen Tanış, bu hafta Yolaşan, Savacık, Ongün, Bozyiğit ve Erkaldı mahallelerinin gençleriyle bir araya geldi.

İlçe merkezinde kıl çadırında düzenlenen toplantıda siyasetten, sanata, dijital dönüşümden bilime birçok alanda geniş kapsamlı sohbet gerçekleştirildi.

Gençlere hitap eden Tanış, göreve geldiği ilk andan itibaren ilçede bir gençlik meclisi kurulması için talimat verdiğini söyledi.

Gençlerin fikirlerine ve projelerine önem veren bir belediye olduklarını kaydeden Tanış, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin hayata dair hedefleri, projeleri ve heyecanları var. Bu anlamda gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmesi ve fikirlerini bu mecliste dile getirebilmesi için 2019 yılında 72 mahallemizden katılımcıların yer aldığı gençlik meclisimizi kurduk. Her hafta farklı mahalle temsilcilerimiz ve onların yönetimi ile bir araya gelme fırsatı buluyoruz. AK Parti Belediyeciliği ile değişen ve gelişen Gürpınar'ı konuşuyoruz."

Toplantıya belediye meclis üyeleri Mehmet Yıldız ve Bilal Durak da katıldı.