Güroymak'ta gönüllü gençlerden köy okuluna kütüphane
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Güroymak'ta gönüllü gençlerden köy okuluna kütüphane

23.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:03
Güroymak'ta gönüllü gençlerden köy okuluna kütüphane

Güroymak ilçesinde gönüllü iki genç, Yayladere köyündeki 23 Nisan İlkokuluna kütüphane kazandırdı.

Güroymak ilçesinde gönüllü iki genç, Yayladere köyündeki 23 Nisan İlkokuluna kütüphane kazandırdı.

Geleceğe Uzanan Eller Kulübü ile Fikirler ve Düşler Akademisi'nin köy okulunda düzenlediği etkinlikte buluşan gençler, kütüphanenin açılışını yaptı.

Burada konuşan gençlerden Fırat Tağa, okumanın önemine vurgu yaptı.

Tağa, "Hayallerin yollarını, okuma sevgisini köylere de köylerimizi de kazandırmak istedik. İmkansızlıklara ve sonuçlarına birebir şahit olan gönüllüler olarak geleceğimize imkan kazandırmak istedik. Kütüphanenin yanında öğrencilerimizin, okulun ve ana sınıfını kitap dışındaki eksikliklerini giderdik. Başta emek veren gönüllü arkadaşlarımız olmak üzere, ekiplerimize yardımcı olan dostlarımıza maddi ve manevi olarak Türkiye'nin dört bir yanından destek veren yardımseverlere ekip arkadaşlarımızı sıcak kanlıkla ağırlayan misafirperver köy halkına teşekkür ederiz." dedi.

23 Nisan İlkokulu Müdürü Kübra Yetim, etkinliği düzenleyen gençlere plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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