Gürle Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan amatör paraşütçü için arama çalışması başlatıldı
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Gürle Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan amatör paraşütçü için arama çalışması başlatıldı

Gürle Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan amatör paraşütçü için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan bir süre sonra gözden kaybolan paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.

İlçede kuruyemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu (37) bugün öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi. Yolcu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yolcu'yu bulmak için, Gürle Dağı çevresindeki kırsal Gölyaka, Akharem ve Gürle mahallelerinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, yağışlı havada devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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