Gürkan Zengin kimdir? Gürkan Zengin kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin hayatı ve biyografisi!
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Gürkan Zengin kimdir? Gürkan Zengin kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin hayatı ve biyografisi!

25.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:51
Gürkan Zengin kimdir? Gürkan Zengin kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gürkan Zengin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gürkan Zengin kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin hayatı ve biyografisi! Gürkan Zengin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gürkan Zengin hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürkan Zengin kimdir? Gürkan Zengin kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin hayatı ve biyografisi!

GÜRKAN ZENGİN KİMDİR?

Gürkan Zengin, 1968 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Gürkan Zengin Meslek hayatına ise okul yıllarında TRT Haber Merkezinde Stajyer görevinde adım atmıştır.

Gürkan Zengin çeşitli televizyon kanallarında sorumluluklar üstlenmiştir.

Zengin, 2010 yılı sonunda kuruluş, çalışmalarını yürüten ALIAZEERA TURK haber kanalının direktörlüğünde görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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