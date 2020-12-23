Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan'ı ağırladı
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Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan'ı ağırladı

23.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:08
Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan'ı ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli temas ve incelemelerde bulunup açılışlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli temas ve incelemelerde bulunup açılışlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, özellikle tarihi eserlerin yerinden ayağa kaldırılması, gelecek nesillere aktarılması noktasında özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Gürkan, "Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde herhangi bir aksamaya meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya'nın yeşil alan miktarının artırılması noktasında yaptığımız çalışmaların yanında, Yol açma ve genişletme çalışmaları, sosyal ve kültürel alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstermekteyiz. Ayrıca bu çalışmalarımızın yanında enerji alanında yaptığımız çalışmalarla da örnek belediyeler arasında yer almaktayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'nın Belediye ziyaretine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de eşlik etti. - MALATYA

Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan'ı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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