Gürgen Öz'ün eşini ilk kez görenler şaşkınlık yaşadı

Son dönemde sosyal medyadan paylaştığı esprili ve iğneleyici videolarla adından söz ettiren oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer ve kızı İda ile birlikte geçtiğimiz gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Özel hayatını göz önünde yaşamayan Gürgen Öz'ün eşini ilk kez görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Gazetecilerle sohbet eden Gürgen Öz, Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı 'Zoraki Misafir' adlı sinema filminde rol aldığını açıkladı.

Gürgen Öz ve eşi& ;Emily Mahringer& ;birlikte çok fazla görüntü vermiyor.

Gürgen Öz'ün eşi Emily Mahringer kimdir?





Alman Emily Mahringer,& ;1986 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. Mahringer, evlendikten sonra eşi Gürgen Öz ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

Yaşantısını ve iş hayatını İstanbul'da sürdürüyor. Emily Mahringer medya tasarımcısı ve fotoğrafçı olarak çalışıyor. Almanya ve Türkiye'de sinema, belgesel ve yayın haberleri için uzun yıllar görsel işitsel bir tasarımcı olarak çalıştı.

Gürgen Öz ve eşi Emily Mahringer'ın İda (1,5) adında kızları bulunuyor.





Kaynak: Snob Magazin