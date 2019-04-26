Oyuncu Gürgen Öz, Havaalanında Personele Hakaret Eden Kadına Sitem Etti
Oyuncu Gürgen Öz, bineceği uçak rötar yaptığı için bir kadın personele ağza alınmayacak sözler söyleyen kadına sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösterdi.
İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.
Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, herhangi bir şikayet beklemeden soruşturma başlattı.
"GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR ÇİRKEFLİK YAŞANMASIN"
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya bir tepki de oyuncu Gürgen Öz'den geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, şunları söyledi:
"Arkadaşlar tam kendi kendimi gülerken yakaladım. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Gün geçmiyor ki güzel memleketimde bir çirkeflik yaşanmasın. Biliyorsunuz, İstanbul Havaalanı'nda kadının birisi sırf uçak rötar yaptı diye yer hostesine 'Sokak ş*rf*ntsı' dedi. Bu kadar düştü yani. Şimdi bu tipe bayılıyorum ben bizim memlekette.
"DAHA İNSAN OLAMAMIŞ TİPLER"
Şıkır şıkır giyinir, param var diye kendisini bir şey sanabilir, para verdi diye herkesi hakir görüp herkese yukarıdan bakabilir. Bu profil çok meşhur bizim memlekette. Böyle görgüsüz, bomboş, daha insan olamamış tipler, bunlar her yerde. Bu zaten daha uçak havalanmadan uçmaya başlamış. Kendisini yukarıda görüyor, havalanmış. Fakat yer hostesi ona bir tane çakacakken vazgeçiyor, insanlığını koruyor, yükseliyor, yüceliyor, onu yerin dibine sokuyor."
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Çok zayıf kalan birisi, sigarasını da içemediği için açlık başına vurmuş saçmalamışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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muhteşemsin gürgen. adamsın. adamın dibisin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Eee suç kimdedir diye bir bir düşünelim . Evet gün geçmiyorki bir olay olmasın deyilmi . Şimdi beni eleştireceksiniz olsun ben bildiğim dogruyu söyleyeceğim eleştiriyede razıyım . Eee maalesef dogruyu konuşanında istemiyorlar Canım Ülkemde bunuda biliyoruz hade yok deyin .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMSIN BEE ABİCevap Yaz Yayından Kaldır
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KENDİNİ BİRŞEY SANA YOBAZ İNSAN İŞTE ALLAH AKIL VERSİNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır