Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı
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Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı

07.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:54

Dün Samsun'da İbrahim Zarap'ın eski eşi E.M.'yi öldüresiye dövdüğü görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, oyuncu Gürgen Öz de duruma tepki gösterdi. Öz, "Berbat, rezil ötesi bir durum. Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı. Şiddet kültüründen tiksiniyorum" dedi.

Samsun'da dün İbrahim Zarap eski eşi E.M.'yi 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövdü. Kadının kafasına tekme ve yumruklar atan Zarap, kızının 'anne' diyerek ağlamasına rağmen şiddet eylemini sürdürdü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Zarap mahalleli tarafından yakalanıp darbedildikten sonra polislere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zarap, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandı.

"BU ÇOK ACI BİR GÜLME"

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılırken, oyuncu Gürgen Öz de Instagram hesabından bir video yayınladı. Öz açıklamalarına, "Yine evin içinde kendi kendimi gülerken yakaladım ama bu çok acı bir gülme" sözleriyle başladı.

"BERBAT, REZİL ÖTESİ BİR DURUM"

Öz daha sonra, "Samsun'da kocası tarafından tekme tokat dövülen kadının videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz açın izleyin. Berbat, rezil ötesi bir durum. Adam kadının kafasını yerlere yerlere vuruyor, kafasını tekmeliyor çocuğunun gözleri önünde" dedi.

"HİÇBİR DÖNEM BU KADAR KADINA CİNAYET YAŞANMAMIŞTI"

Bu toplumun kadından korkan, zayıf bir toplum haline geldiğini vurgulayan Öz, "Bundan 10-20 yıl önce o apartmanlardan 3-5 tane delikanlı inip o adama müdahale ederdi ama o reflekslerimiz de kalmadı. Kimse de çıkıp adamı durdurmuyor. Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı. Yarın 8 Mart Dünya kadınlar günü peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak hayır. Ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı

"BU UCUZ MAÇOLUK VE ŞİDDET KÜLTÜRÜNDEN TİKSİNİYORUM"

Paylaşımın altına da açıklamalar yazan Öz, "Bir erkek olarak, bu toplumdaki kadına olan davranışlardan, bu ucuz maçoluk ve şiddet kültüründen tiksiniyorum?. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya utanıyorum! Bunu kutlamayı hak etmiyoruz! Anadolu dediğimiz bu topraklarda ne analara, ne kadınlara saygı kalmamıştır?. Kadınlarını koruyamayan, korumaktan aciz onları yok sayan, ezen bir toplum, yarım, güçsüz bir toplumdur" dedi.

Gürgen Öz'den, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sert tepki: Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet, şiddet yaşanmamıştı
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