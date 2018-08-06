- Gürcistanlı yetkililerden Rusya'ya sert tepki

TİFLİS - Gürcistanlı yetkililer, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in "Gürcistan'ın NATO üyeliği felaketle sonuçlanabilir" sözlerine sert tepki gösterdi.

Gürcistan Devlet Başkanının Uluslararası Danışmanı Tengiz Pkhaladze, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in "Gürcistan'ın NATO üyeliği felaketle sonuçlanabilir" sözlerini eleştirdi. Gürcistan'ın NATO ile olan çalışmalarının bölgedeki barışa katkıda bulunduğunu belirten Pkhaladze, "Bu ifadelerin içeriğinde veya tonunda yeni bir şey yok. Rusya, Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonunun bir istikrarsızlığa yol açacağı yönünde bir efsane uydurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın müttefikleri ile birlikte NATO'ya giriş sürecini tamamlamaya çalıştığını belirten Pkhaladze, "NATO'ya üye olmamız bölgenin güvenliğinin ve gelişimin sigortasıdır" şeklinde konuştu.

Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı Gia Volski ise basına yaptığı açıklamada, Rusya ile Gürcistan'ın aynı çıkarları paylaşmadığını belirterek, "Gürcistan küçük bir ülke ve güvenlik garantisine ihtiyacı var" dedi.