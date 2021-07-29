Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava'dan Sivas Valisi Ayhan'a ziyaret

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Ayhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Janjgava'yı, valilik binası önünde karşıladı.

Valilik makamında şeref defterinin imzalanmasının ardından Ayhan ve Janjgava karşılıklı hediye takdim etti.

Büyükelçinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, kentin, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğunu aktardı.

Tokat'ta ekoturizmle ilgili uluslararası bir konferansa katıldıktan sonra Sivas'a geldiğini belirten Janjgava ise bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentin Gürcüler açısından da çok önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde