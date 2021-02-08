Gürcistan'da 3200 yıllık keşif!

Nokalakevi kasabasında 1973'te başlayan ve 2001'den beri uluslararası hale gelen kazı çalışmaları sürecinde 20 hektarlık bir alanı kaplayan arkeolojik kazılarda bilimsel anlamda çok işlevli bir yerleşim ortaya çıkarıldı.

Ulusal Gürcistan Kültür Varlıklarını Koruma Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. David Lomatashvili, jeostratejik konumu nedeniyle Avrupa ve Asya'nın kesişme noktası olan ve bu vesileyle yüzyıllar boyunca tarihsel çağlarda büyük uygarlıkların ilgi odağı haline gelen Güney-Batı Gürcistan'da Geç Bronz ve Erken Demir Çağı'na ait kıymetli metallerin bulunduğu bir metalurji atölyesi keşfedildiğini açıkladı.

Tarih öncesi dönemin sonuna ait tüm bileşenlerin bulunduğu ve eski Nokalakevi kasabasında bulunan küçük metalurji atölyesi, o topraklarda keşfedilen son dönemdeki en iyi arkeolojik bulgu olarak kabul ediliyor. Arkeolojik kazılar, küçük bir metalurji atölyesinde bulunan tarih öncesi döneme ait eşsiz bir seramik pota ortaya çıkardı.

Salgına rağmen Nokalakevi'de arkeolojik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan kazı başkanı Lomatashvili, Gürcistan'da uluslararası öneme sahip Grakliani, Didnauri, Jikhashkari, Dmanisi, kazılarının da dünya tarafından ilgiyle izlendiğini belirtiyor.

"TÜRKİYE TOPRAKLARI KÜLTÜRLERİN KAVŞAK NOKTASIDIR"

Türkiye'nin birçok medeniyete evsahipliği yaptığını ve bu açıdan tarihsel önemini ilgiyle izlediklerini söyleyen Prof. Dr. David Lomatashvili, "Türkiye topraklarında yapılan arkeolojik kazıları büyük bir ilgiyle izliyoruz. Sinop ve Hisarlik tepesinin arkeolojik kazıları bunların içinde öne çıkanlar arasında. Türkiye toprakları gerçekten de pek çok medeniyetin ve kültürün kavşak noktasıdır. Maalesef bugüne kadar büyük arzuma rağmen Türkiye'de çalışma fırsatım olmadı" dedi.

Lomatashvili, ayrıca "Çeşitli bilimsel sempozyuma katılarak farklı yerlere gezmek fırsatım oldu, Bunlardır: Sümela'nın eşsiz manastır kompleksini, İstanbul'un muhteşem kültürel mirasını, müzelerini ve Türkiye'nin kuzeyindeki Oşki, Parhali, Doliskana'yı gördüğümü söyleyebilirim" cümleleriyle Türkiye tarihine olan hayranlığını dile getirdi.

"TÜRK MESLEKTAŞLARIMLA ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"

Türkiye'deki meslektaşlarıyla çalışmaktan büyük mutluluk duyacağını anlatan Lomatashvili "Sinop Arkeolojik Alanı'nın önde gelen uzmanlarından Bilkent Üniversitesi'nde profesör olan Dominique Kassab Tezgör ile bugüne kadar mükemmel bir ilişkim var. Ayrıca Türkiye'nin en çok beğenilen bilimsel dergilerinden birinde onunla beraber bilimsel bir yayın yayınladık. Açıkçası, benim için önemli tarihsel dönemlerle ilgilenen Türk meslektaşlarımla çalışmaktan mutluluk duyacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler