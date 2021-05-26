Gürcistan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü kutlamalarında liderlerden Rusya tepkisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yaptıkları konuşmalarda, Rusya'ya tepki gösterdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yaptıkları konuşmalarda, Rusya'ya tepki gösterdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen Gürcistan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü kutlama törenine Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşivli ile diplomatlar, siyasetçiler ve din adamları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bu yıl kısıtlı bir şekilde düzenlenen ve vatandaşların meydana alınmadığı törende, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine bugün dahil olan yeni askerler yemin etti.

Törende konuşan Zurabişvili, ülkesinin 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği işgali altında kaldığını ve 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.

Zurabişvili, 26 Mayıs'ın, işgale karşı zaferin günü olduğunu belirterek, "Bu zafer, ülkenin 30 yıl boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelmesinin, bir kısım topraklarının işgal edilmesi ile provokasyonlara karşı güçlü kalmasının, seçtiği yolda her türlü engel ve tehdide rağmen asla vazgeçmemesi ve düşmemesinin zaferidir." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu desteklediklerini söyledi.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008 yılında yaşanan Güney Osetya savaşında Rusya'nın Gürcistan'a saldırdığını ifade eden Duda, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin savaş sırasında Tiflis'e gelerek Gürcistan hükümetini desteklediğini hatırlattı.

Duda, Polonya ile Gürcistan'ın, "Rusya'nın çevresindeki ülkeleri yönetme arzusunu" kabul etmediğini belirterek, "Uzun aradan sonra bizim yüzyıllardır iyi tanıdığımız Kuzeyli komşularımız, çevresindeki devletlerin kendi yönetimi altında olmalarını istedi, biz buna hayır diyoruz." dedi.

Gürcistan'ın bir AB ve NATO üyesi olması gerektiğini belirten Duda, "Gürcüler, sizi birleşik Avrupa'da bekliyoruz çünkü siz asırlar boyunca onun mirasının bir parçasısınız. Gürcüler, sizi NATO'da bekliyoruz çünkü siz özgürlük, güvenlik ve refahı hakeden gururlu bir milletsiniz." diye konuştu.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili de, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da yaşayan halklara seslenerek, "Bağımsız gününü işgal hattının ötesinde yaşayan vatandaşlarımızı özellikle tebrik ediyorum. Abhaz ve Osetyalı yurttaşlarımızı Gürcistan'daki Avrupa-Atlantik ailesinin güçlü ve değerli üyeleri haline getirebileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili