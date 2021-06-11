Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcü mevkidaşı Salome Zurabişvili tarafından Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcü mevkidaşı Salome Zurabişvili tarafından Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı resmi tören ile karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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