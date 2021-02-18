- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü
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- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü

18.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:10

- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın ülkedeki siyasi kutuplaşma nedeniyle istifa etmesinin ardından hükümet düştü.

- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü

TİFLİS - Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın ülkedeki siyasi kutuplaşma nedeniyle istifa etmesinin ardından hükümet düştü.

Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia'nın parlamentoda vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması kararının ardından ülkede başlayan siyasi kriz devam ediyor. Gürcistan'da mahkemenin, Melia hakkında dün verdiği tutuklama kararına partinin destekçileri ve ülkedeki bazı muhalefet partileri tepki göstererek, ülkede protesto gösterileri düzenlemişti. Son olarak, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, sabah saatlerinde düzenlediği özel basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu. Melia'nın tutuklanması ile ülkedeki siyasi kutuplaşmanın arttığını belirten Gakharia, "Görevimi bırakmaya karar verdim, bu adımın ülkemizdeki siyasi kutuplaşmanın azalmasına yardımcı olacağına inanmak istiyorum. Aramızdaki kutuplaşma ve çatışmanın, ülkemizin geleceği ve ekonomik kalkınması için en büyük risk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Melia'nın Gürcistan yasalarına saygısı olmadığını ve 20 Haziran'da halkı parlamento binasına saldırmaya teşvik ettiğini dile getiren Gakharia, yine de muhalif lidere hapis cezası verilmesi konusunda hükümetle fikir ayrılığı yaşadığını söyledi. Gakharia, "Bu fikir ayrılığı nedeniyle istifa etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Gürcistan anayasasına göre Başbakan istifa ettiğinde hükümet de istifa etmiş oluyor. Hükümet üyeleri, yeni bir Başbakan atanana kadar görevlerini sürdürmeye devam edecek. Parlamentonun, 2 hafta içinde yeni hükümet ve kabinesine güvenoyu vermesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Meclisi'nin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirileri akabinde Rus heyeti önce oturumu, sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış fakat daha sonra kefalet şartıyla serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü
- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü
- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü
- Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti, hükümet düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

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