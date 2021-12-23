Gurbetçi iş insanını, kız arkadaşından ayrılmasını istediği için öldürmüş

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş insanı Cahit Tatlı'yı (49) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Firas Salem ve iki sanığın yargılandığı dava başladı. Firas Salem, kız arkadaşından ayrılması için Cahit Tatlı'nın kendisini tehdit ettiğini, evliliğine engel olmak istemesi nedeniyle iş insanını öldürdüğünü söyledi.

Geçen 2 Ekim günü, Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan soruşturmada Tatlı'ya ait lüks cipin de çalındığını belirleyen jandarma ekipleri, Suriye uyruklu Firas Salem, sevgilisi Ceren İnan ve Ali İhsan Çelik'i gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde olayı doğrulayan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Mart 2022 tarihine erteledi.