Günün özeti

06.10.2019 17:55

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 34'üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 34'üncü gününde devam ediyor. 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzüle Yabalak, PKK ve HDP'nin belini kırarak çocuklarına kavuşacaklarını söyledi.

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Rusya'da vinç nehre uçtu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde vinç sürücüsü çalışma alanında inceleme yapmak için araçtan indi. Vinç bir süre sonra kendi başına sokaktan ilerlemeye başladı. Sürücü ise vinç ilerledikten sonra aracının el frenini çekmeyi unuttuğunu fark etti. Vinç sokaktan çıkarak nehir kenarındaki yola kadar ulaştı. Oldukça ağır olan vinç yoldan karşıya geçerek Petersburg şehrinin en büyük nehirlerinden olan Fontanka Nehri'ne uçtu.

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İstanbul'da kazalar

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.Korkunç kaza, saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Ataşehir mevkii'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beş kişinin bulunduğu araç, yol kenarındaki yeşil alanı çevreleyen tahta bariyerlere hızla çarptı. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtarılırken eşi ve kayınvalidesi kaza yerinde can verdi. Kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 4 yaşındaki oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı duyan aile yakınları ise olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

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Bolu'da, Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Polis Evi'nin çatısı alev alev yandı. Polis Evi'nde kalan vatandaşlar hızla tahliye edilirken, yangın 2 saatlik çalışmayla can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında çökme meydana geldi. İki binanın arasındaki boşluğa düşen parçalar nedeniyle mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa'da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA