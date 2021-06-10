Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı, kayıtları inceleyince şaşkına döndü
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Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı, kayıtları inceleyince şaşkına döndü

Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı, kayıtları inceleyince şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı.

Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı. İş yerindeki elbiselerin üzerindeki lekeleri fark eden kişi güvenlik kamerası kayıtlarını izledi, gördükleri karışışında şaşkına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta kent merkezinde bulunan Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Hac malzemeleri satan Ebuzer Volkan Yıldız, dükkanındaki bazı elbiselerin üzerinde lekeler olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıklarda, gece vakti bir kişinin dükkanın kapısını rahatlıkla açarak içeriye girdiği görüldü. Giren kişi ilk olarak iş yerinin elektrik şalterlerini indirdi. Elektrik kesilince güvenlik kamerası da devre dışı kaldı.

Yıldız dükkanında yaptığı incelemede hac elbiselerinin ve kokuların üzerine bilinmeyen bir sıvı döküldüğünü tespit etti. Ne olduğu bilinmeyen sıvı giysilerde yanma ve solmalara neden oldu. Yıldız durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme başlattı.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Burada hac ve umre malzemeleri üzerine ticaret yapıyoruz. Şehir dışındaydım. Bugün dönüm dükkanımı açtığımda bu manzara ile karşılaştım. Güvenlik kamerasını izlediğimde, hırsız mı yoksa kasıtlı mı birisi girdi bilmiyorum. Kilidi açarak birisinin içeriye girdiği görülüyor. Esansların olduğu bölüme gidip esanslara sarar veriyor. Daha sonra alt kapa inip elbiselere çamaşır suyu döküyor. Daha sonra güvenlik kamerasının kablolarını çıkartıp şalteri indirip gidiyor." şeklinde konuştu. - SİVAS

Günün ilginç olayı Sivas'ta yaşandı, kayıtları inceleyince şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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