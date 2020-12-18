Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Günlük yol durumu ve kapalı olan yollar!
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Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Günlük yol durumu ve kapalı olan yollar!

18.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:24
Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Günlük yol durumu ve kapalı olan yollar!

18 Aralık Cuma gününde ülkedeki günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu haritası verileri güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından vatandaşlara sunuluyor. İstanbul'daki 18 Aralık 2020 tarihindeki yol durumunu, kapalı yolları ve trafik yoğunluk haritasını burada bulabilirsiniz! İşte güncel yol durumu ve güzergah analizi!

Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. Kişisel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlar her gün İstanbul yol durumunu ve trafik yoğunluğunu dikkate almalıdırlar. İşte ... günü trafik yoğunluğu, yol durumu ve kapalı yollar!

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. BU veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar.Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Günlük yol durumu ve kapalı olan yollar!

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

17 ARALIK 2020 TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

17 Aralık Perşembe günü trafiğe kapalı olan tüm yolar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından listelenmiştir. İstanbul KGM, bugün trafiğe kapalı olan, yoğun olan yolları ve Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yolları aşağıdaki haritada belirtmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni İçin Tıklayınız!

Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Günlük yol durumu ve kapalı olan yollar!
18 Aralık 2020 Kar ve Tipiden Dolayı Kapalı Olan Yollar

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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