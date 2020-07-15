Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 15 Temmuz 2020 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 15 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları, 13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün işyerinde gözler sizin üzerinizde olacak. Takım ruhu özellikle ön plana çıkıyor. Mümkün olduğunca takım çalışması yapın, çünkü özellikle bu alanda işleriniz kolay yürüyecek. Bugün arkadaşlarınızla sıradışı bir şey yapın. Akşam yemeğine ne dersiniz? Keyfinizin yerinde olduğu her halinden belli, istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ama kendinize aşırı yüklenmekten de kaçının, yoksa sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün açık davranmanız sayesinde iş hayatınızdaki zor durumlarla başa çıkabileceksiniz, çünkü beklenmedik bir yerden destek gelecek. Kabul edin ve size destek veren kişilerle ilişkilerinizi yakınlaştırmaya çalışın. Özel hayatınızda da bir miktar destek göreceksiniz. Bu olumlu ortamdan yararlanarak, uzun süredir aklınızı meşgul eden konuları ele alın. Şu anda işe atılmak için gereken motivasyonu kendinizde bulamıyorsanız, bir de arkadaşlarınızla beraber yapmayı deneyin – daha kolay olacak. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. İlişkilerinizin pekişmesi aşk hayatınıza da yansıyor. Sevdiğiniz kişiyle çok daha yakınlaşabilirsiniz! Bu durumdan uzun ve kalıcı bir ilişki doğabilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Enerji ve cesaret dolu; isteklerinize ulaşmak için daha iyi koşullar isteyemezdiniz. Ancak, çok ilginç görünen ve oldukça karmaşık ayrıntılar nedeniyle hedefinizden kolayca uzaklaşabilirsiniz. Olaylara akılcı ve duyarlı yaklaşmaya ve temel yönler üzerine odaklanmaya dikkat edin, o zaman başarı için çok beklemeniz gerekmeyecek. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Normalde alışık olduğunuzdan çok daha yüksek düzeyde bir enerji hissediyorsunuz. Ne yazık ki bu enerji her an şaşırtıcı bir şekilde patlayabilir. Öfke, kibir veya saldırganlık şeklinde tezahür ederek, sizin için tatsız olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden şimdilik elinizden geldiğince çatışmalardan kaçınmaya çalışın ve mümkün olduğunca uzlaşma yoluna gidin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Çevrenizdeki insanların sizi olumlu ve yapıcı bir şekilde motive etmesi, ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu durum hem onların dostluğundan, hem de sizin açık ve samimi davranışlarınızdan kaynaklanıyor. Onların dediklerini yerine getirirken hiç zorlanmamanız da dikkat çekici. Bu destek için kendilerine teşekkür edip siz de onlara aynı şekilde karşılığını verin. Herkesin birlikte ilerlemesini sağlayacak karşılıklı bir destek ortamı oluşmasını sağlayın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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