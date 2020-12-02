Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey ölü bulundu

Kendisinden günlerdir haber alınamayan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, ABD'nin Teksas eyaletinde ölü olarak bulundu. Sharkey'in annesi, "Lütfen ailemizin bu acı kaybının yasını tutmamız için bize zaman tanıyın" dedi.

ABD'de bir süre önce kaybolan Instagram fenomeni Alexis Sharkey, Teksas'ta ölü bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Sharkey'nin annesi Stacy Robinault, "Mike ve ben, son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cansız bedeni bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YASIMIZI TUTMAMIZA İZİN VERİN"

Annesi Stacy Robinault, "Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın. Seni özleyeceğiz, canım" dedi.

EŞİNDEN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Sharkey'nin eşi de Instagram'da, destekler için teşekkür ederken, eşinin kaybolmasıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunanlara tepki gösterdi. Tom Sharkey "Eşime ne olduğunu öğrenmek için polise her türlü yardımı ettim ve telefon görüşmeleri yaptım" diye konuştu.

26 yaşındaki fenomen, son gönderisinde Meksika'nın Tulum kentine taşınma isteğini vurgulayan bir paylaşımda bulunmuştu.