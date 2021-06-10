Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü
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Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Güncel

Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü Denizli'den günlerdir beklenen yağış bıçakçılığın merkezi Serinhisar İlçesine bağlı Yatağan mahallesinde sele dönüştü.

Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü

DENİZLİ - Denizli'den günlerdir beklenen yağış bıçakçılığın merkezi Serinhisar İlçesine bağlı Yatağan mahallesinde sele dönüştü. Öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra doluya döndü. Mahallenin sokaklarından sel suyu aktı.

Denizli'de günlerdir beklenen yağmur yağışı, sel ve su baskınlarına neden oldu. Öğle saatlerinde imal ettiği bıçak, kılıç ve el yapımı demir el aletleriyle ünlü Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan ve Yüreğil mahallerinde yağmur başladı. Bir süre şiddetli devam eden yağmur yağışı bir süre sonra doluya döndü. Aşırı yağış nedeniyle mahallenin sokaklarından sel suyu aktı. Kaldırım seviyesini geçen sel suyu bazı işyerlerine ve bıçak imalathanelerine girdi.

Ardından devam eden dolu yağışı nedeniyle mahallenin üst bölgelerinde toprak beyaza büründü. Bölgede yağmur yağışı aralıklarla devam ediyor.

Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü
Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü
Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü
Günlerdir beklenen yağış sele dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
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