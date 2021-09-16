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Güngören'de en özel nikah

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Güngören'de en özel nikah

Güngören'de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan '+1 Tebessüm Nikah' ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı.

Güngören'de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan '+1 Tebessüm Nikah' ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı.

En özel anlarını daha da unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen çiftin nikahlarını Down Sendromlu 48 yaşındaki Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu bireylerin her alanda kendilerine yer bulabileceklerini göstermek amacıyla başlatılan projenin ilki Güngören Nikah Sarayı'nda gerçekleşti.

"Down sendromlu kardeşlerimizin hayatlarında unutulmayacak bir anı"

Nikahı kıyan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bugün tebessüm nikahımızın ilkini gerçekleştirmiş olduk. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde bizimle beraber olan bir kardeşimizle bugün burada bu çiftimizin ilk nikahını gerçekleştirdik. Bizim bir sosyal sorumluluk projemiz ve birbirimizden çokta farkımız olmadığını göstermek için hem çiftlerimizin, hem de down sendromlu kardeşlerimizin hayatlarında unutulmayacak bir anı olması için bu projeyi gerçekleştirdik. Güngören'de nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimiz arzu ederlerse nikahlarını kıyacağız" dedi.

Gelin Büşra Erdoğan Sağlam, "Böyle bir ana vesile olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Onlar teşekkür etti ama aslında biz çok teşekkür ederiz"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Damat Yunus Emre Sağlam, "Böyle bir ana vesile olduğumuz için çok gururluyuz. Onlar teşekkür etti ama aslında biz çok teşekkür ederiz. Özellikle Güngören Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güngören'de en özel nikah

Güngören'de en özel nikah

Güngören'de en özel nikah

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