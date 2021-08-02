Güngören Belediyesi'nden Manavgat'a destek
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Güngören Belediyesi'nden Manavgat'a destek

Güngören Belediyesi'nden Manavgat'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için Güngören Belediyesi kolları sıvadı.

Antalya'da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için Güngören Belediyesi kolları sıvadı. Başkan Demir'in talimatıyla olay yerine intikal eden uzman ekipler orman yangınlarını söndürme seferberliğine katıldı.

Güngören Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme seferberliğine katıldı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatıyla Antalya Manavgat'taki yangın bölgesine giden ekipler burada yangınla mücadeleye destek veriyor. 1 arazöz, 1 kepçe, 1 su tankeri, 1 karavan ve 6 teknik personelden oluşan ekip söndürme çalışmalarına müdahalede yardımcı oluyor. Yangınlar söndürülene kadar sahada kalacak olan ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak devam eden yangın alanlarında müdahalelerine başladı.

"Rabbim devletimize ve vatanımıza zeval vermesin"

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Önce Manavgat'ta başlayan ve ülkemizin birçok noktasında devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak için ekiplerimiz tüm gayretleri gösteriyor. Hem karadan hem havadan çalışmalar devam ediyor. Rabbim devletimize ve vatanımıza zeval vermesin" dedi. - İSTANBUL

Güngören Belediyesi'nden Manavgat'a destek
Güngören Belediyesi'nden Manavgat'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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