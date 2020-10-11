Güngör Yavuzaslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir?
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Güngör Yavuzaslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir?

11.10.2020 00:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:32
Güngör Yavuzaslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir?

Güngör Yavuzaslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir? Güngör Yavuzaslan ne zaman doğmuştur?

1974 tarihinde Bartın'da dünyaya gelen Güngör Yavuzaslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir?

GÜNGÖR YAVUZASLAN KİMDİR?

1974 tarihinde Bartın'da dünyaya gelen Güngör Yavuzaslan ilk ve orta öğrenimini Bartın'da tamamladı.1998 yılında Zonguldak Karaelmas Meslek Yüksek OkuluMuhasebe programını bitiren Yavuzaslan 2001 yılında vatani göreviniİzmir ve Çankırı'da tamamladı. Güngör YavuzaslanGazetecilik mesleğine kendisinin spor öğretmeni olan Hulusi Elmas'ın daveti ile Bartın Gazeteciler Derneğinin kurucuları arasında görev aldı. 2001 yılında itibaren Bartın Değişim Gazetesi köşe yazarlığı yapan Yavuzaslan, askerlik dönüşü Hulusi Elmas'ın yönetimindeki gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Güngör Yavuzaslan Bartın Gazeteciler Derneğinin birçok kurulunda aktif görevler aldı. 2007 yılında yapılan olağanüstü kongre ile Bartın Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. İkinci dönem seçimleri kazanan Yavuzaslan halen aynı görevi ifa etmektedir.Güngör Yavuzaslan'ın Yükümüz Aşk adlı derleme kitabının yanı sıra Türk Dünyası ve Ortadoğu üzerine bir çok araştırma ve projesi bulunmaktadır.Yavuzaslan Karadeniz Gazeteciler Federasyon'u yönetim kurulu üyesi, Gazeteciler Konfederasyon'u delegesi, Irak Türkmen Basın Konseyi İcra Kurulu üyesidir. Güngör Yavuzaslan'ın medya ve spor alnında bir çok örgütte başkanlık ve yöneticilik görevleri bulunmaktadır.

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