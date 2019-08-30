30.08.2019 14:31

- Güneydoğu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kutlamalarda teröre göz dağı, dosta güven verildi

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te coşkulu 30 Ağustos Zaferi kutlamaları

"Dış güçlerin uzantısı olan PKK'yı bitirmek için ant içtik"

DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan terör örgütüne göz dağı, dosta güven mesajları verildi.

Coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan vatandaşlar tören boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak desteklerini sundu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yılı coşkulu şekilde kutlandı. Diyarbakır'da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yılı coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlama programına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, mülki amirler, komutanlar, askerler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kutlama programı, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun valilik çelengini anıta bırakması, Büyükşehir Belediyesi çelengini anıta bırakması, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ın çelen bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra program, valilik konutunda tebriklerin kabul edilmesi, vatandaşların selamlanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajın okunması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibi geleneksel halkoyunları gösterisi, törene katılan birliklerin ve Bölge Jandarma Komutanlığına bağlı helikopterlerin geçişi ile sona erdi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında yaptığı açıklamada bölgede Kıran operasyonunun tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Dış güçlerin uzantısı olan PKK'yı bitirmek için ant içtik" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları hükümet konağı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Belediye başkan Vekili Elind Adıyaman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri, güvenlik kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, terör örgütünü bitirme konusunda ant içtiklerini belirtti. Pendik ülke dışında ve içinde yapılan Pençe 1, Pençe 2, Kıran 1, Kıran 2 operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine girdiklerini belirtti. Pendik, "Emperyalist güçler bu ülkeyi parçalamak için, bu aziz milleti kürdüyle, türküyle, lazıyla, çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle bir beraber ve kardeş olmuş bu milleti büyük bir hainlikle bölmeye çalışıyorlar. Bu emperyalist güçlerin planları boşa çıkarılmış, gerekli mücadele verilmiş, can verilmiş, kan dökülmüş ve bu vatan bizlere hediye edilmiştir. 30 Ağustos Zaferinden sonra büyük bir mağlubiyetle çekilen o Yunan kuvvetleri ne yapmıştı. Köyleri yakarak ormanları yakarak denize dökülmüştü. Yunan unsurlarının kalıntıları olan PKK şimdi de orman yakıyor. Aynı düşman kuvvetlerinin yakıp yıktığı gibi PKK'da o yolda yürüyor. Biz buna engel olduk olacağız. Kürt kardeşlerimizin haklarını savunduğunu söyleyen dış güçlerin uşakları burada hiçbir başarı elde etmeyecektir. Kıran ve Pençe harekatlarıyla nefes vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar kahraman ordumuz görevlerini ifa edecektir. Operasyonlar sürüyor. Nasıl o gün düşman unsurlarını denize döktüysek şimdide maşalarını yok ediyoruz. "dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kaymakamlıkta tebrikleri kabul eden Kaymakam Pendik burada halkla bayramlaştı.

SİİRT

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl kutlama törenleri, Siirt'te de coşku içinde kutlandı.

Kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında çelenk sunumuyla başlayıp, aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından, eski valilik makamında düzenlenen tebrikat törenine geçildi. Halkın bayramını kutlayan Vali Ali Fuat Atik, tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, eski valilik hizmet binası önünde devam etti. Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam eden tören, Türk Silahlı Kuvvetleri ve valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde turnuvalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Atik tarafından ödülleri törenle verildi.

Coşku içinde kutlanan törenler 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri birliklerin görkemli resmigeçidi ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama törenine; Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, mülki ve askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi Parti İl Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MARDİN

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıl dönümü coşkuyla Mardin Valiliğinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk töreni sonrası tebrikat töreni için valilik makamında katılımcıları kabul eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman Dara etkinlik alanında tören geçişine katıldı.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir, Jandarma Albay Kıdemli Albay İsmail Şensöz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın makamda kabullerinin ardından Mustafa Yaman Caddesi'nde tören geçişi ile devam etti. Dara tören alanında düzenlenen askeri geçiş töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Savunma Kurmay Yüzbaşı Mesut Şahin tarafından yapılarak 97. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer'i için verilen Anadolu mücadelesini katılımcılara aktardı. Tören askeri geçiş ile son buldu.

BATMAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da coşkuyla kutlandı.

Batman Valiliği bahçesindeki Atatürk büstüne, saat 09. 30'da çelenklerin konulması ile başlayan Zafer Bayramı kutlamaları, valilik önünde bulunan Diyarbakır caddesinde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali Hulisi Şahin ve Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel, yapılan geçit töreni ile halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. 97. yıl kutlamaları, askeri araçların geçiş töreni ile son buldu. Törene; Batman Valisi Hulisi Şahin, Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel, vali yardımcıları, askeri erkan ve kamu kurum müdürleri katıldı. HDP'li Belediye Başkan Mehmet Demir, resmi törene katılmadı.

(İHA-AKK-Y)

Kaynak: İHA